Weil am Rhein Neue Wanderleiterin beim Turnverein

Die neue Wandersaison wird am Sonntag, 23. April, mit einer Tour durchs Kandertal eingeläutet. Am 14. Mai steht eine abenteuerliche Rundtour um den Belchen auf dem Programm, ehe am 18. Juni das Wiedener Eck und der Stampfbach-Wasserfall das Ziel sind. Am 9. Juli wandern die TV-Wanderer auf dem Jägersteig am Schluchsee und am 22. Juli geht es zum Stanserhorn in die Schweiz. Am 13. August findet eine Zwei-Seen- Wanderung in den Vogesen statt, ehe vom 31. August bis 2. September eine dreitägige Tour ansteht. Das Ziel wird noch bekanntgegeben, ebenso die Termine für weitere Wanderungen im Herbst.