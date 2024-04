Eine kleine Änderung der Wegeführung gibt es im Bereich des südlichen Weiherwegs, informiert die Stadtverwaltung: Von Norden her über den Weiherweg kommend, geht es ab sofort in die Weidstraße und weiter in die Lustgartenstraße. Von Süden her über die Lustgartenstraße kommend, geht es in die Weidstraße und schließlich auf den Weiherweg.