Weil am Rhein Neuer Anlauf beim Modellprojekt

Weil am Rhein. Im kommenden Jahr wird es keinen Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde in Weil am Rhein geben. Die Pfarrgemeinderats-Vorsitzende wird aber in den Gottesdiensten am 2. und 3. Januar die Ansprache in den Gottesdiensten in den drei Kirchen halten, wurde gestern im Nachgang einer Sitzung des Pfarrgemeinderats mitgeteilt.