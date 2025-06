Weil am Rhein: Neuer Fußweg soll zur Dreiländergalerie führen

In Planung ist sie schon lange, jetzt soll sie endlich – in neuer Form – umgesetzt werden: die Fußgängerverbindung zwischen dem Weiler Rathausplatz und der Dreiländergalerie. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag stellte Bürgermeister Lorenz Wehrle den aktuellen Entwurf vor, der bald schon umgesetzt werden soll. Der Verlauf des Wegs hat sich im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf verändert. So ist nun nicht mehr zwingend der Weg durch die Passage vorgesehen, die direkt durch eines der Gebäude am Rathausplatz verläuft. Dies auch, da man nicht sicher sein könne, dass sich die Passage im Laufe der Jahre nicht verändere, so Wehrle.