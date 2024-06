Mit dabei bei der letzten Sitzung des Ortschaftsrats in seiner aktuellen Zusammenstellung war Markus Probst, der neue Feuerwehrkommandant der Abteilung Haltingen der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein. Er wollte die Gelegenheit wahrnehmen, sich all jenen vorzustellen, die ihn noch nicht kennen, erklärte Probst. „Danke für eure Unterstützung, besonders bei der Feuerwache Nord“ sagte er mit Blick auf die versammelten Räte. Auf dem „Sägischopf-Areal“ sollen nach längerem Hin und Her ein neues zentrales Feuerwehrgerätehaus sowie weitere örtliche Einrichtungen, etwa eine neue Halle, Platz finden. Die aktuellen Räume würden „aus allen Nähten“ platzen, machte Probst deutlich.