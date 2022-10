Weil am Rhein Neuer Lesestoff rund um die Uhr

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. „Solche Bücherschränke sind mir schon immer ins Auge gestochen, das ist eine tolle Sache“, meint Warken-Jugl im Gespräch mit unserer Zeitung. Besonders in der Corona-Zeit hätten sie und auch andere Eltern solch ein Angebot in Weil vermisst, bei dem man nicht von Öffnungszeiten abhängig ist. Also sprach Warken-Jugl ihren Bekannten Matthias Dirrigl an, der auf seinem Grundstück solch ein Büchertauschregal aufgestellt hat. Er riet ihr, ein Konzept für ihre Idee zu erstellen, welches er dann kürzlich in einer Gemeinderatssitzung einbrachte.