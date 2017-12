Weil am Rhein Neuer Verband: David Trunz soll „Linke“ führen

Weil am Rhein (mcf). Die seit längerer Zeit angekündigte Gründung eines eigenständigen Ortsverbandes der Partei „Die Linke“ in Weil am Rhein steht nun unmittelbar bevor. Die Gründungsveranstaltung wird am Montag, 18. Dezember, ab 19.30 Uhr im „Vogtskeller“ in Haltingen stattfinden, kündigt Kreisvorsitzender Philipp Lotter an.

Als Vorsitzender für den neuen Weiler Ortsverband „Oberrhein“ wird David Trunz aus Weil am Rhein vorgeschlagen, der bei der jüngsten Bundestagswahl für „Die Linke“ als Direktkandidat ins Rennen gegangen ist. „Wir unterstützen die Kandidatur“, erklärt Linken-Vorstandsmitglied Manfred Jannikoy auf Anfrage. Trunz ist 31 Jahre alt, Bürokaufmann und Student der Biologie.

Wer darüber hinaus noch im Vorstand aktiv sein wird, stehe noch nicht fest, so Jannikoy. „Es gibt noch keine verbindlichen Zusagen.“