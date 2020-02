Weil am Rhein Neuer Vorsitzender, alter Wunsch

Der neue Vorsitzende ist ein bekannter. Nedim Yildiz war bereits von 2007 bis 2012 Vorsitzender der Weiler Gemeinde, seinerzeit der jüngste Gründungsvorstand der alevitischen Gemeinden Europas. Mittlerweile 43 Jahre alt, ist er immer noch stark gesellschaftlich engagiert. Neben einem Vorstandsposten in einem Heimatverein und einer Tätigkeit in einem Verein in der Schweiz hat er Anfang dieses Monats in Weil am Rhein das Amt des Vorsitzenden von Saadet Grandazzo Akyıldız übernommen, die nun Koordinatorin für den alevitischen Religionsunterricht bei der Alevitischen Gemeinde Deutschlands, Landesvertretung Baden-Württemberg, ist. Ihm zur Seite steht als Co-Vorsitzender Yildirim Müslüm.

Viele verschiedene Projekte schreibt sich die neue Vorstandsspitze auf die Agenda. So soll im aktuellen Gemeindehaus das Angebot deutlich erweitert werden. Gibt es bisher drei Kurse, werden es den Bestrebungen zufolge künftig zehn. Dazu zählen Angebote in den Bereichen Musik, Tanz und Tradition. Aber auch Nachhilfe für Grundschüler in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch werde es geben, ebenso wie Gitarrenunterricht. Einmal im Jahr soll ein Konzert stattfinden.