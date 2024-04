Weil am Rhein: Neuer Wirt im „Alpina Beizli“

Im „Alpina Beizli“ in der Hauptstraße gibt es einen Wechsel. Iris Waldraff, die das Lokal 2005 übernommen hat, zieht sich als Wirtin zurück. Der neue Wirt heißt Özer Bayram. In Weil am Rhein geboren und aufgewachsen, hat Bayram das Küchenhandwerk über ein Jahrzehnt lang bei Yusuf Arslan gelernt. Er wird das Konzept, so wie es die Gäste gewohnt sind, beibehalten.