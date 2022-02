Weil am Rhein Neueröffnung Restaurant „Adler“ in Weil am Rhein

Weil am Rhein (os). In beiden Lokalen des „Adler“, also im eigentlichen Restaurant und im Kellerlokal „Spatz“, zeichnen Küchenchef Stéphane Schweighardt mit seinem Team für die Umsetzung des kulinarischen Konzepts verantwortlich. Der Elsässer hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt, kann Erfahrung auch in Schweizer und deutschen Sterne-Restaurants aufweisen und sieht sich der Tradition der französischen Spitzenküche, verfeinert durch moderne Elemente, verpflichtet. Während es im „Adler“ Feinschmecker-Angebote gibt, wird man im „Spatz“ auf einheimische, bodenständige Küche setzen. Dabei werde man in beiden Lokalen, so sagt Schweighardt, in der Kombination der Zutaten Grenzen überschreiten in Form neuer Interpretationen klassischer Gerichte.