Weil am Rhein: Neues Gasthaus im alten Zollhaus öffnet bald

Die Inneneinrichtung muss platziert, die Installationen geprüft werden. Bauleiter Michael Derksen hat alles im Blick. Foto: Beatrice Ehrlich

Dazu kommen weitere Details in dem nun weitgehend von Trennwänden befreiten Inneren des Gebäudes, das durch eine in der Mitte eingezogene große Treppe zu einem großen Raum verbunden worden ist, etwa der Erhalt einzelner Durchgänge oder eines alten Treppengeländers.

Die Fassadengestaltung sei Gegenstand von Diskussionen gewesen, weil auch alte Aufnahmen keinen genauen Aufschluss über die Farbe gaben. Ein nicht ganz strahlendes Weiß mit hellgrauen Fensterumrahmungen und dunkelgrauen Fensterläden ist es schließlich geworden.

Das Haus in Weil am Rhein, in dem ist für Bernhard Riegger, Deutschland-Geschäftsführer der Mitchells & Butlers-Gruppe mit unter anderem 37 „Alex“-Gaststätten, ein persönliches Anliegen. Er ist in Lauchringen am Hochrhein aufgewachsen und seine Familie kommt ursprünglich aus Kandern. Mehr als zwei Millionen Euro habe man in das denkmalgeschützte Gebäude investiert, hält er fest. Am 23. Juli wird das „Alex“ in Weil am Rhein, in dem künftig über 300 Gäste ganztägig bewirtet werden sollen, mit einem großen Frühstücksbüffet eröffnet. Für Bauleiter Michael Derksen geht es kurz danach schon in Rostock mit dem nächsten „Alex“ weiter.