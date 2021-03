Weil am Rhein Neugier auf die Baustelle

Im Erdgeschoss erwarten die Gäste unter anderem zwei T-förmige Skulpturen. Eine gehört zur Baustruktur des Stapflehus, die andere hingegen wurde von den Künstlern bewusst unübersehbar platziert. Im ersten Obergeschoss wecken auf dem Boden in strenger Reihung platzierte Backsteine, aus denen Zollstöcke in T-Form ragen, Assoziationen zu realen Baustellen oder auch Massengräbern. Im Dachgeschoss steht ein T allein auf einem Spiegel mitten im Raum.

Martin Cleis wurde in Basel geboren und erhielt dort eine künstlerisch-pädagogische Ausbildung an der Kunstgewerbeschule. Nach seinem Abschluss als Diplom-Kunsterzieher widmet er sich seit 1973 den Kunstsparten Malerei, Druckgrafik, Installation, Fotografie und Video. Zahlreiche Auslandsaufenthalte führten ihn unter anderem nach Spanien, Portugal, die USA, Brasilien, Japan und Taiwan. Werke von Cleis finden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen im In- und Ausland.

Ulrich Wössner lebt und arbeitet in Weil am Rhein. Er studierte Vergleichende Religionswissenschaften, Ethnologie und Germanistik und absolvierte eine Ausbildung zum analytischen Psychologen nach C. G. Jung. Er arbeitete im Jugendhilfebereich und in eigener Praxis. Vor mehr als 20 Jahren fand er zur Objektkunst. Seit 2016 ist er als freischaffender Künstler tätig und war seitdem an zahlreichen Ausstellungen beteiligt.

Bis zu drei Personen dürfen das Stapflehus gleichzeitig besuchen mit Terminvereinbarung, Tel. 07621/704412. Sa, 15 bis 18 Uhr, So und Feiertag, 14 bis 18 Uhr, Eintritt frei