Weil am Rhein Neujahrsempfang fällt Corona-Krise erneut zum Opfer

Mit Film wird auf das Jahr 2021 geblickt Auch wenn die traditionelle Veranstaltung im Januar also nicht stattfinden kann, so hat sich die Stadtverwaltung um Personalleiter Christoph Braun, bei dem sonst die Fäden des Neujahrsempfangs zusammen laufen, wieder etwas Besonderes überlegt. In einem Film soll 2021 in Weil am Rhein nochmals in Erinnerung gerufen, aber auch ein Zeichen des Aufbruchs für das neue Jahr 2022 gesetzt werden. Der OB wird laut Mitteilung dabei erneut auf virtuelle Weise Worte an die Öffentlichkeit richten.