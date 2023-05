Weil am Rhein Neustart für Gospelchor „Chorisma“

Den Übergang in den vierten Block übernahm Tenorsängerin Cornelia Blum und beschrieb die dann folgenden fünf Lieder, welche sehr intensives Empfinden für die Freiheit der Menschen, die Schutzbedürftigkeit eines Kindes, die Dankbarkeit, einen neuen Morgen erleben zu dürfen und die Schönheit dieser Welt ausdrücken, heißt es: „Go down Moses“, „Sometimes I feel like a motherless child“, „If we ever needed“, „My Lord, what a morning“ und zu guter Letzt „What a wonderful world“.

Fünf Solisten

Einen speziellen Dank an Chorleiter Breininger sprach Vorstandsmitglied Martina Hatsch-Pinkawa aus, denn es sei bemerkenswert, wie er den Chor mit großem Enthusiasmus gleichzeitig dirigiere und am Klavier begleite. Besonders erwähnt seien auch die Solisten des Abends: Paul Stonjek und Christian Asal mit ihrem gewaltigen und temperamentvollen Gesang, die Sopranistinnen Luisa Weiss und Sabine Knabel mit ihren weichen und klangvollen hohen Tönen sowie Bassist Hansjörg Behringer mit seiner warmen und tiefen Stimme.

Nach einer Zugabe in Form des spanischen Lieds „Eres tu“ wurde das Publikum zu einem Apéro eingeladen.