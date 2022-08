Weil am Rhein Nicht einfach zusehen

Weil am Rhein (sc). Seit Jahrzehnten unterstützt die Kinderhilfe Kiew (KiHev) eine Klinik in Kiew, unter anderem mit Medikamenten, medizinischen Geräten sowie Spielsachen und Süßigkeiten. Im Fokus stehen dort vor allem die in Folge der Tschernobyl-Katastrophe strahlengeschädigten Kinder, die auch nach Generationen oft multipel erkranken. Nun hat der Krieg in der Ukraine das Hilfswerk in besonderer Weise gefordert. Doch die Klinik mit ihren kleinen Patienten ist nicht vergessen: „Der Bedarf ist nach wie vor sehr hoch“, sagt KiHev-Vorsitzender Thomas Harms. Wenn möglich, werden einmal pro Monat Notwendiges und auch finanzielle Mittel zu Professor Chumak in die Klinik in Kiew gebracht.