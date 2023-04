Weil am Rhein Nicht jeden Abend ein tierärztlicher Notdienst

Ein anderes großes Problem sieht Sorg aber im massiven Tierärztemangel. „Die Veterinäre in der Region sind zwischen 55 und 65 Jahre alt, junge kommen aber nicht nach.“ Ihrer Meinung nach liege das daran, dass es mittlerweile ein absoluter Frauenberuf geworden sei. So seien es 90 Prozent Studentinnen, die in der Tiermedizin eingeschrieben seien, und viele würden danach berufsfremd arbeiten. Sie geht von weniger als zehn Prozent aus, die in den Praxen landen. Sorg findet, dass der Staat hier eingreifen müsste. So lautet ihr Vorschlag, dass das kostenintensive Studium nur dann für die Studierenden kostenfrei sein sollte, wenn diese danach auch wirklich Tierärzte werden.

Alles in allem müsste vieles geändert werden, resümiert die Tierärztin. Denn momentan müssten die Praxen mit fehlendem Personal die Notdienste abdecken. Als weitere Möglichkeit wirft sie in den Raum, dass ein Tierarzt nur Notdienste übernehmen könnte. Es müsse auch nicht immer derselbe sein. Es stelle sich dann die Frage der Vergütung, da es auch Tage gibt, an denen der Notdienst wenig gefragt ist.

Auch Hemmer sieht die aktuelle Lage kritisch: „Ich habe das Gefühl, rein subjektiv betrachtet, es wird kontinuierlich ein bisschen schlechter.“ Sie erklärt im Gespräch, dass die Menge an Ausbildungsplätzen gleich geblieben ist. Allerdings sei die Anzahl an Tierhaltern gestiegen. Ein Problem sieht sie, wie auch Sorg, zudem darin, dass Frauen immer noch eher in Teilzeit arbeiten oder sich ganz um die Familie kümmern. Auch würden sie sich mehr davor scheuen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Dies habe zur Folge, dass die Zahl der Niederlassungen abnehme und die Tierhalter weitere Fahrtwege auf sich nehmen müssten. Nicht jeder könne dies leisten.

Kliniken in der Region dann wieder möglich

Hemmer bezeichnet die geplante Änderung als wünschenswert. Dadurch ließen sich die Zeiten flexibler verteilen, sodass die Arbeitnehmer nicht an einem Montag ausfallen, an dem sowieso schon mehr zu tun sei. „Nur mit den Anpassungen kann es wieder mehr Kliniken in der Region geben.“