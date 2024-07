Weil am Rhein: Nicht nur für Insekten nützlich

Mit dem Begriff „Altgrasstreifen“ bezeichnen Fachleute Teile einer Wiese, die aus Naturschutzgründen bei einer oder mehreren Schnitten nicht mit gemäht werden. Ein Stück Wiese – das nicht einmal streifenförmig sein muss, es aber häufig aus praktischen Gründen ist – wird also „stehengelassen“, entweder bis zum nächsten Schnitt oder sogar über den Winter. Altgrasstreifen können auf einer landwirtschaftlich genutzten Wiese, aber auch auf öffentlichen Grünflächen, etwa in einem Park, auf einer Streuobstwiese oder im eigenen Garten angelegt werden. In diesen Streifen stehen die Pflanzen, bis sie fertig ausgesamt haben. Für die wenigen Wiesenarten, die nur ein bis zwei Jahre lang leben und nur durch Aussamung auf den Flächen bestehen können, sei das besonders wichtig, heißt es in der Mitteilung des Trinationalen Umweltzentrums (Truz). Ansonsten verschwänden sie allmählich aus der Wiese. Ein Beispiel hierfür sei der Klappertopf.