In zornigen E-mails an die Gewerkschaft Verdi machen insbesondere Pendler aus Weil am Rhein ihrem Ärger Luft, berichtet Jan Bleckert, bei der Gewerkschaft zuständig für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr im deutschen Südwesten. Denn am Montagvormittag fuhr kaum ein Bus. Von um die hundert Beschäftigten beteiligen sich im Raum Weil am Rhein rund 80 am Warnstreik, berichtet Bleckert. „Wenn Sie noch die hinzunehmen, die gerade krank sind oder im Urlaub können sie sich vorstellen, dass da so gut wie nichts mehr geht.“ Mit ihrem Ausstand streiten die Busfahrer der SWEG für ein höheres Entgelt von 350 Euro im Monat über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Nach der Aufkündigung des Tarifvertrags konnte mit dem Unternehmen noch keine Einigung erzielt werden, bedauert Bleckert. Noch bis Mittwoch hat Verdi zu dem Warnstreik aufgerufen.