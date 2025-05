Für den exklusiven Auftritt von Nicole am Mittwoch, 14. Mai, im Haus der Volksbildung wird das Kulturamt ein Kartenkontingent zum Verkauf an der Abendkasse bereithalten, schreibt das Kulturamt Weil am Rhein in einer Mitteilung. So soll Gästen der Ticketkauf erleichtert werden, die solche Käufe lieber bar vor Ort tätigen. Daneben ist auch Kartenzahlung möglich. Einlassbeginn ist um 19 Uhr. Da das Abendkassenkontingent begrenzt ist, empfiehlt sich frühzeitiges Erscheinen, heißt es.