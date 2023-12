Die Harley-Nikoläuse vom Alemannen Chapter fahren am Samstag, 9. Dezember, wieder mit ihren geschmückten Maschinen für einen guten Zweck durch Weil am Rhein und Lörrach. Die Ankunft an drei Stationen ist wie folgt geplant: Gegen 12 Uhr wird vor der Weiler Dreiländergalerie ein Scheck übergeben. Gegen 13 Uhr treffen die Motorradfahrer vor dem Sportgeschäft Gemo ein. Und zwischen 14.30 und 15 Uhr kommen sie am Weihnachtsmarkt in Lörrach (Wallbrunnstraße, Wendehammer) an. Die Nikoläuse wollen etwas Freude bereiten, indem sie an Kinder kleine Päckchen verteilen. Sie sammeln in diesem Jahr Geld für die Rettungshundestaffel Oberrhein. Deren Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie tragen sämtliche Kosten für Ausrüstung und Einsatzfahrten selbst und sind deshalb auf Spenden angewiesen, heißt es in einer Mitteilung. Das Spendenkonto: Rettungshundestaffel Oberrhein, IBAN: DE56 6835 1865 0107 9667 80, BIC: SOLADES1MGL, Verwendungszweck: Nikolaus Run.