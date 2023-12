Weil am Rhein: Nikolaus auf schwerem Gerät

Ulrich Berndt, Präsident des Chapters, merkte an, dass das Konzept vor sieben Jahren geändert wurde, und die „Harley-Weihnachtsmänner“ seitdem Geld sammeln und es gemeinnützigen Organisationen überreichen. Mehrere tausend Euro kamen so in den vergangenen Jahren zusammen, unter anderem für das Hospiz am Buck, das Erich-Reisch-Haus, das Frauenhaus und die Wärmestube in Friedlingen.