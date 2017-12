Weil am Rhein Nikolause unterstützen Clowns

Statt mit einem Rentier-Gespann sind eine Vielzahl von Nikolause am kommenden Samstag auf schweren Harley-Davidson-Motorrädern unterwegs. Dabei handelt es sich um Mitglieder des „Alemannen Chapter“, die für einen guten Zweck die Motoren aufheulen lassen.

Weil am Rhein. Die Tour führt die „Nikolause“ auf weihnachtlich geschmückten Motorrädern von Weil nach Lörrach, wo sie dann gemeinsam den Weihnachtsmarkt besuchten. In diesem Jahr startet die Route bei der Firma Powershop in Haltingen, Zwischenstationen sind beim Sportfachgeschäft Gemo an der Hauptstraße und dem Lebensmittelmarkt Hieber an der Römerstraße. Dort gibt es Marktstände für einen guten Zweck.

Unterstützt wird mit der Aktion das Projekt „Kinderklinikclowns“. Denn: „Klinikaufenthalte sind besonders für Kinder eine schwierige Situation“, heißt es in einer Ankündigung von Seiten des Motorradklubs. Daher sei es besonders wichtig, dass es in der Kinderklinik die Clowns gibt, die mit ihren Besuchen bei den kleinen Patienten für große Freude sorgen und die schwierige Zeit im Krankenhaus mit Humor erleichtern.

Der gesamte Erlös aus Spenden, die von regionalen Firmen und Member-Mitgliedern erzielt werden, fließen daher an das Kinderkrankenhaus Lörrach. Die Einnahmen, die während des Harley-Runs durch den Verkauf von Glühwein, Waffeln, Quarkbällchen erzielt werden, sowie die Spenden von Sponsoren und Gönnern, die mit den Sammelbüchsen eingenommen werden, gehen ebenfalls komplett in das Projekt „Kinderklinikclowns“.

Weitere Informationen: Start ist am Samstag, 9. Dezember, um 9.45 Uhr bei der Firma Powershop in Haltingen. Über Friedlingen führt die Tour zu Gemo (zirka 10 Uhr). Um etwa 10.45 Uhr fahren die Nikolause weiter zu Hieber, wo Marktstände für einen guten Zweck aufgebaut sind. Um 13 Uhr geht die Harley-Nikolaus-Tour weiter zum Weihnachtsmarkt nach Lörrach. Dort werden die geschmückten Harleys platziert und Grättimänner an die Kinder verteilt. Gegen 15 Uhr geht es zurück nach Haltingen.