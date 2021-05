Weil am Rhein Noch kein Miauen aus der Klappe

Dass sich in Zeiten von Corona mehr Menschen ein Haustier anschaffen, kann die Katzenhilfe nicht bestätigen. „Es gibt wenig Anfragen. Vielleicht sind die Leute auch vernünftig“, meint die zweite Vorsitzende. „Eine Dame sucht derzeit etwa eine ältere Katze. Sie meinte, sie weiß, wie alt so ein Tier werden kann, da müsste es kein junges sein.“ Heilfroh ist man bei der SOS Katzenhilfe, dass wieder Kuchenverkäufe stattfinden können, die coronabedingt eine Zeit lang hatten eingestellt werden müssen. „Das ist lebensnotwendig“, sagt Lang. Schließlich werde das eingenommene Geld für die Kastrations-Aktionen benötigt. „Wir haben nette Laufkundschaft, viele kommen jedes Mal vorbei. Nun hoffen wir auf eine Zeit ohne Mundschutz, dann läuft es vielleicht noch besser.“

Frei lebende Katzen werden kastriert

Apropos Kastrations-Aktionen: Am Donnerstag waren die Mitglieder wieder einmal im Einsatz, um frei lebende Katzen einzufangen und kastrieren zu lassen. Allerdings landeten auch Tiere in der Falle, die bereits kastriert waren, und nicht alle wagten sich bei dem Regenwetter aus ihren Verstecken. „Es folgen also noch mehr Aktionen an dieser Stelle“, kündigt Lang an. Gut sei, dass die Tierärztin die Ohren der kastrierten Katzen auch direkt tätowiert. „Viele machen das nicht mehr, aber daran erkennen wir sofort, ob wir das Tier direkt wieder freilassen können, weil es schon kastriert ist.“

Übrigens haben Städte die Möglichkeit, eine sogenannte Katzenschutzverordnung zu erlassen, in der eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für alle freilaufenden (Halter-)Katzen festgesetzt wird. In Müllheim wird das demnächst Thema sein. „Wir wären sofort dafür“, sagt die zweite Vorsitzende der SOS Katzenhilfe. „Die Tattoos werden gemacht, wenn die Tiere ohnehin in Narkose sind, sie spüren nichts.“ Und so lasse sich auch bei einem Totfund direkt erkennen, ob die Katze jemandem gehört und ein Tierarzt kann auch herausfinden, wem. Bedenken, dass Rassekatzen, mit denen gezüchtet wird, dann durch eine Verwechslung kastriert werden könnten, hat Lang keine. „Diese Tiere sind meist nur im gesicherten Freigang – wenn überhaupt.“

Die SOS Katzenhilfe sucht neue Pflegestellen. „Auch wir sind irgendwann voll“, erklärt die zweite Vorsitzende Birgit Lang. Als Pflegestelle gibt man bedürftigen Katzen ein Zuhause, bis sie vermittelt sind. Wie lange die Pflegekatzen dort sein werden, lässt sich aber im Vorfeld nicht sagen. Die Kosten für Katzenstreu, Nass- und Trockenfutter sind die Kosten, die jede Pflegestelle selbst trägt. Jegliche Ausgaben, die beim Tierarzt auftreten, werden übernommen. Auch hat die SOS Katzenhilfe Futterboxen, die regelmäßig geleert und auf die Pflegestellen aufgeteilt werden. Mit Futterspenden verhält es sich ebenso. Interessierte können eine Nachricht via Facebook oder eine E-Mail an info@sos-katzenhilfe.info senden.