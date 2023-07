Weil am Rhein Noch mehr Programm als sonst

Am 3. November besichtigen die „Herbstzeitlosen“ das Kloster St. Trudpert. Am 9. November erkunden die Teilnehmer den Badischen Bahnhof in Basel. Martinsgansessen in Riedern steht am 11. November auf dem Programm (mit Klosterführung).

„Wandern im Saal“

„Raus mit Klaus“ heißt es am 15. November: Radiomoderator Klaus Gülker wandert mit den „Herbstzeitlosen“ im Saal – mit einem Lichtbildvortrag. Am 20. November besichtigen die Teilnehmer den Klinikneubau in Lörrach. Einen Tag später werfen sie einen Blick hinter die Kulissen des Burghofs. „Coucou – c’est la Bretagne“ lautet der Titel des Multivisionsvortrags von Martin Schulte-Kellinghaus am 23. November.

Auf den Zwiebelmarkt in Bern geht es am 27. November. Am 6. Dezember feiern die „Herbstzeitlosen“ Nikolaus. Tradition hat auch die Fahrt zum Gengenbacher Adventskalender (13. Dezember). Hubert Bernnat spricht am 24. Januar über „Weil am Rhein: Nachkriegsentwicklung zur Großen Kreisstadt und Oberzentrum“.

Damit alle die Chance haben

Obwohl die Anmeldephase erst am 14. Juli beginnt, sind schon „zig Anmeldekarten“ eingegangen, berichtet die Organisatorin. Mit den vielen Veranstaltungen wolle sie auch dem entgegenwirken, dass es teils schwierig sei, für die Veranstaltungen einen Platz zu ergattern. Das hatten im vergangenen Semester einige Teilnehmer bemängelt. „Die Elsass-Fahrt, die im vergangenen Semester dreimal stattgefunden hat, habe ich nochmal zweimal drin“, erklärt die Organisatorin. Auch andere Programmpunkte bietet sie immer wieder an. So sollen alle die Chance haben, auch wirklich bei den Ausflügen und Vorträgen dabei zu sein, die sie interessieren. „Manchmal muss man halt etwas länger warten“, meint Lefferts.

Wieder mit Mittagstisch

Immer am ersten Dienstag im Monat ab 12 Uhr findet ein gemeinsamer Mittagstisch in wechselnden Restaurants statt: am 5. September, 10. Oktober, 7. November, 5. Dezember und 6. Februar. Anmeldungen sind jeweils bis am Montag davor möglich, teilt die Organisatorin mit.

Wechsel im Team

Im „Herbstzeitlosen“-Team von Lefferts gab es altersbedingt Veränderungen. Sie wird nun bei den Veranstaltungen unterstützt von Brigitte Reinmann, Dietlinde Arlt, Eva Keller, Helmut Gloger, Inge Walter, Ingrid Lafille, Jürgen Wiechert, Tanja Ehlert und Margit Ritzer.