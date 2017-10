Weil am Rhein Nordlichter bei Regio-Orgelzyklus

Weil am Rhein. Im zweiten Konzert des Regio-Orgelzyklus’ 2017 an der Metzler-Orgel von St. Peter und Paul in Weil am Rhein, veranstaltet von der katholischen Pfarrgemeinde zusammen mit dem Städtischen Kulturamt, ist am kommenden Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr Suzanne Z’Graggen, Kirchenmusikerin der Jesuitenkirche Luzern und Orgeldozentin an der Musikhochschule Luzern zu Gast.

Sie stellt ihr Konzertprogramm unter das Motto „Nordlichter-Musik aus dem Hohen Norden“ und bringt Werke norddeutscher, dänischer und schwedischer Komponisten (D.Buxtehude, H.Alfvén, N.W.Gade, O.Lindberg) zu Gehör.

Szanne Z’Graggen studierte an den Musikhochschulen Luzern und Bern (Kirchenmusik A-Diplom, Lehr- und Solistendiplom Orgel), an der Universität Bern (Gymnasiallehramt im Fach Musik), an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien in der Konzertklasse von Prof. Michael Radulescu (Konzertdiplom Orgel).

Von 2008–2016 war sie Domorganistin der St.Ursen-Kathedrale Solothurn und künstlerische Leiterin der „Orgelkonzerte Solothurn“. An der Musikhochschule Luzern ist Suzanne Z’Graggen als Stabstellenleiterin, Studienkoordinatorin Kirchenmusik und Orgeldozentin tätig. Seit September 2015 ist sie hauptverantwortliche Kirchenmusikerin der Jesuitenkirche Luzern und wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, in der Kollekte am Ausgang wird um einen angemessenen Beitrag an die Unkosten gebeten. Der Reinerlös fließt in den Orgelfonds zugunsten der anstehenden Orgelgeneralrevision.