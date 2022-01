Weil am Rhein Notarin hat die Arbeit aufgenommen

Luers stammt ursprünglich aus der Nähe von München, studierte in Potsdam und war beruflich zuletzt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt als Notarassessorin tätig. Ihre Erfahrungen in der Notariatsarbeit sammelte sie unter anderem in Mainz, Koblenz und Trier. Nach ihrer erfolgreichen Bewerbung für die Notarstelle in Weil am Rhein, einer samstäglichen Erkundungstour zusammen mit Weils Oberbürgermeister Dietz durch Weil am Rhein und Umgebung sowie aufgrund der äußerst positiven wirtschaftlichen Zukunftsaussichten zog es das Ehepaar Luers ins Dreiländereck. „Es hat einfach alles gepasst“, meint Luers.

Wartezeit auf Termine wird verkürzt

„Toll, dass das geklappt hat. Wir haben uns intensiv um ein Notariat in unserer Stadt bemüht. Mit der Eröffnung der Kanzlei in der Feuerbachstraße wurde nicht nur die Notar-Kapazität in der Region erhöht und damit auch die Wartezeit auf einen Termin erheblich verkürzt, auch müssen unsere Bürgerinnen und Bürger nun nicht mehr nach Lörrach, Müllheim oder Schopfheim fahren, um ihre notariellen Angelegenheiten regeln zu können“, sagt Dietz.

Weitere Informationen: www.notarin-luers.de