Mit zwei weiteren Männern soll sich der Verstorbene dort aufgehalten und in den Weiher begeben haben. Der 32-Jährige habe dann Panik bekommen und um Hilfe gerufen. Ersthelfer brachten ihn auf die Insel des Weihers und begannen mit der Reanimation. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Uniklinik geflogen, wo er später verstarb. Zu den genauen Hintergründen des Unfalles dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Lörrach an.