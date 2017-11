Weil am Rhein Notunterkunft wird geräumt

Von Marco Fraune

Die Notunterkunft für Flüchtlinge in Haltingen soll im kommenden Jahr geschlossen werden. Bis spätestens Ende Februar wird die Gemeinschaftsunterkunft geräumt, teilte gestern das Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Weil am Rhein-Haltingen. Ende 2015 wurde die Einrichtung angesichts des großen Zuzugs von Flüchtlingen in Deutschland fertiggestellt. Sie besteht aus zwei Leichtbauhallen mit angrenzenden Wohncontainern. Ausgelegt ist die Bleibe für bis zu 200 Flüchtlinge. Lothar Schleith, der im Juni die Leitung der Notunterkunft in Haltingen von Bernhard Heyl übernommen hat, hatte vor knapp einem Monat in der Sitzung des Ortschaftsrats noch keine Prognose für die Zukunft der vom Landkreis Lörrach betriebenen Einrichtung geben können. Nun steht aber fest, wie es weitergeht: Die Notunterkunft wird aufgegeben. Der Kreis richtet sich dabei nach den vom Land vorgegebenen Kriterien.

Die Mietverträge enden für „Camp 1“ am 23. Mai und für „Camp 2“ am 8. Juni. Jedes Camp hat eine Kapazität von 100 Plätzen (55 Plätze nach Sieben-Quadratmeter-Regelung). Da zuvor noch Rückbauarbeiten zu erledigen sind, wird die Haltinger Gemeinschaftsunterkunft aber bis spätestens Ende Februar geräumt.

Der Abbau

Zuerst werden die Container und Leichtbauhallen abgebaut, anschließend die Leitungen im Boden zurückgebaut. „Der nächste Schritt wäre die Rekultivierung des Geländes, dazu gehört das Entfernen des kiesigen Materials und der Einbau von Mutterboden, damit das Gelände wieder für Spiel und Sport zur Verfügung steht“, erklärt Kreis-Sprecher Torben Pahl. Der Landkreis rechnet mit einer Rückbauzeit von drei Monaten.

Das Personal

Zwei Sozialarbeiter sind in der Notunterkunft tätig. Hinzu kommen neben dem Leiter noch zwei Sicherheitsdienst-Mitarbeiter. Ein Hausmeister ist ebenso im Einsatz. Was aus den beim Landkreis beschäftigten Mitarbeitern wird, steht laut Pahl noch nicht fest. Die Entscheidung über die Aufgabe der Unterkunft sei erst Mitte Oktober gefallen.

Aktuelle Unterbringung

Noch leben in der Notunterkunft 81 Flüchtlinge. Der Landkreis hat zwar theoretisch aufgrund einer Ausnahmeregelung die Möglichkeit, die Mindestgröße von vier Quadratmetern pro Bewohner zu Grunde zu legen und erst ab Jahresanfang dann sieben Quadratmeter zu gewähren. Doch: „Da zum 30. September die Gemeinschaftsunterkunft lediglich mit 81 Personen belegt war, ist die Sieben-Quadratmeter-Regelung quasi schon umgesetzt“, erklärt Kreis-Sprecherin Mai-Kim Lâm. Die Gemeinschaftsunterkunft hat unter Berücksichtigung dieser Regelung eine Kapazität von 110 Plätzen.

Die Herkunft

Die aktuellste Landkreis-Statistik für Haltingen (Stichtag: Ende September) mit Herkunftsländern und Belegungen zeigt, dass die meisten Flüchtlinge aus Gambia kommen (27). Im zweistelligen Bereich liegt zudem die Zahl der Geflüchteten aus Afghanistan (zwölf) und Nigeria (elf). Für insgesamt 56 Flüchtlinge wird eine Aufenthaltsdauer von 17 bis 24 Monaten ausgewiesen. 19 leben weniger als 17 Monate hier und sechs länger als zwei Jahre. 68 Flüchtlinge sind männlich, alleinstehend und 18 Jahre und älter. „Die Bewohner hier sind sehr freundlich und behandeln mich respektvoll“, berichtete Schleith im Ortschaftsrat. In Haltingen verlaufe alles in ruhigen Bahnen, was ihm auch die Polizei bestätigt habe. Auch das Verhältnis zu den Nachbarn sei gut und problemlos, erklärte der Heimleiter.

Stadt überlegt

Was nach dem Rückbau der Notunterkunft am Sägischopf passiert, ist noch nicht klar. Es gebe „noch keine konkreten Überlegungen“, sagte Jürgen Schopferer, Abteilungsleiter im Hauptamt für zentrale Dienste. Die Stadt habe erst einmal die Positionierung des Landkreises abwarten wollen. So sei bisher unklar gewesen, bis wann die Notunterkunft aufrecht erhalten wird.

Während sich der Landkreis mit der Schließung der letzten Gemeinschaftsunterkunft in Weil hier aus der Unterbringung von Flüchtlingen zurückzieht, steht die Stadt vor der großen Aufgabe, sich um die Anschlussunterbringung der Geflüchteten zu kümmern. Zuletzt wurden sogar Wohncontainer auf dem Messeplatz aufgestellt, um den Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Der Betrieb dieser Bleibe laufe rund, erklärte Schopferer. „Es gibt keine nennenswerten Probleme.“