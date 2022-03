Weil am Rhein „Nun sind Kreativität und Flexibilität gefordert“

Unzählige Mails trudelten im Rathaus ein, die Telefondrähte liefen heiß: Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zeigt sich außerordentlich dankbar für die erkennbare Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, die sich in unterschiedlicher Art und Weise ausdrückt. „Sie zeigt die Tradition von Weil am Rhein als Grenzstadt, was uns immer ausgezeichnet hat, nämlich eine Stadt zu sein, die Menschen guten Willens willkommen heißt“, wird der OB zitiert.

In der Geschichte seien in vielen Schüben Menschen nach Weil am Rhein gekommen, als Eisenbahner und Textilarbeiter, als Flüchtlinge nach zwei Weltkriegen aus dem vormals deutschen Osten und aus der DDR, als Aussiedler aus Russland, als Boatpeople aus Vietnam oder als Balkanflüchtlinge. „Stets waren Hilfsbereitschaft und Integrationswille hoch“, hält Dietz fest.