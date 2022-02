Weil am Rhein Nur der Fachmann packt’s richtig an

Bei der Ausstellung heißt das Motto „ständig am Ball bleiben“. Verschiedene Elemente werden im Zuge aktueller Trends stetig erneuert. Dabei werden vom Mosaik bis hin zu Großformaten alle Richtungen bedient. Somit ist für jeden Stil und Geschmack etwas dabei.

Kunden, die gerne selbst Hand anlegen, werden in der Werkzeugabteilung fündig. Das Material wird an die Baustelle geliefert – nicht verbrauchte Materialien werden zurückgenommen. Ein Service, der von Selbstverlegern gerne in Anspruch genommen wird.

Neben der Zusammenarbeit mit Bauträgern sowie Städten und Gemeinden in der Region umfasst der Kundenstamm viele Privatleute. Die Firma Stöcklin liefert auch in die Schweiz und bietet neben dem Liefer- einen Verzollungsservice an.

Außerdem können kleinere Vorarbeiten – zum Beispiel Estrich-, Putz- und Mauerarbeiten – in Auftrag gegeben werden. Hinzu kommt die Verlegung von Feinsteinzeug-Terrassenplatten in Riesel, auf Stelzlagern oder im Klebeverfahren.

Für alle Objekte gibt es spezielle Architektenberatung – von der Materialauswahl bis hin zur Verlegung. Schon kleine Veränderungen haben oft große Auswirkungen auf das Platzangebot oder den Wohlfühlfaktor im eigenen Zuhause. Der Meisterbetrieb beschäftigt zwei Fliesenlegermeister sowie ein Team von geschulten und qualifizierten Fliesenleger-Facharbeitern.

Ob Bäder oder Küchen, Balkone, Terrassen oder Wohnräume, Keller, Garagen oder Treppen, Fensterbänke oder Schwimmbäder – wenn neu gefliest oder saniert werden soll, dann ist der seit 40 Jahren bestehende Familienbetrieb immer ein kompetenter Ansprechpartner.