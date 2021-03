Weil am Rhein Nur drei Besucher gleichzeitig im Stapflehus erlaubt

Im Museum Weiler Textilgeschichte stehen aktuell Reinigungsarbeiten an, die Sonderausstellung befindet sich noch in Vorbereitung, womit sich auch ein Start zum Wochenende erübrigt.

Das Landwirtschaftsmuseum in Alt-Weil öffnet in jedem Jahr erst im April, also auch hier müssen sich Interessierte noch gedulden.

Die Dorfstube in Ötlingen bleibt außerdem erst einmal zu. Damit sollen die dort tätigen Ehrenamtlichen und mögliche Besucher vor möglichen Infektionen geschützt werden, da der bauliche Zustand das Abstandsgebot nicht ermöglicht. „Das macht im Moment keinen Sinn. Es wäre eher ein möglicher Infektionsherd“ so der Kulturamtsleiter.

VHS und Musikschule

Die Volkshochschule ist bereits ins neue Semester gestartet, jedoch nur mit 15 Online-Kursen. Es soll vorerst auch dabei bleiben. Nur die Integrationskurse laufen als Präsenzunterricht.

Die Musikschule bietet aktuell ebenfalls keine Präsenzkurse. Vielmehr werden hier weiterhin die Online-Möglichkeiten genutzt. Ausnahmen bilden der Instrumentalunterricht an den Grundschulen sowie musikalische Früherziehung in den Kindertagesstätten.

Mit Klick zur Bibliothek

Die Stadtbibliothek setzt vorerst weiter auf die Onleihe. Click & Collect heißt es also wie schon in den zurückliegenden Monaten. Denn: Für den direkten Griff zum Buch oder auch den Gang zwischen den Bücherregalen sei es angesichts der Infektionszahlen noch zu früh, so OB Wolfgang Dietz. Zwar werde Click & Collect gut angenommen, doch an den regulären Bibliothekbetrieb komme man aktuell nicht heran, so Spörrer.