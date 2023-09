Weil am Rhein Nur unmotorisiert befahrbar

Drei Schlaufen

Die Route besteht aus drei zusammenhängenden Schlaufen, die je nach Lust und Laune zusammen oder einzeln befahren werden können. Die Strecke kennt keinen Start und kein Ziel. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, ein- und auszusteigen, wo sie wollen.

In Weil am Rhein wird es aufgrund des „slow-Up“ am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Streckenverlauf hier führt vom Dreiländergarten, zum Trinationalen Umweltzentrum, über den Mattrain zur Nonnenholzstraße, am Laguna vorbei geht es in die Turmstraße, dann über die Hauptstraße, links auf die Hardstraße und schließlich von der Obereren Schanzstraße, über die Zollstraße und Hauptstraße zur Dreiländerbrücke.