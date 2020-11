Weil am Rhein OB-Appell: Altpapier für die Vereine

Weil am Rhein - Die letzten vier Altpapiersammlungen für dieses Jahr stehen in den kommenden Wochen an. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz nimmt dies zum Anlass, an die Bürger zu appellieren, ihr Altpapier den Sammlungen der Vereine zukommen zu lassen. „In der Corona-Pandemie sind unsere Vereine nicht nur in ihrem regulären Vereinsleben beeinträchtigt, wenn keine Sport- oder Kulturveranstaltungen abgehalten werden können, sondern auch in ihren Finanzen“, betont der OB in einer Presseerklärung.