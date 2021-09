Weil am Rhein. „Vereine sind für den Zusammenhalt einer Gesellschaft von herausragender Bedeutung“ – diesen Gedanken stellt Oberbürgermeister Wolfgang Dietz an den Anfang seines Appells an die Weiler Bevölkerung, die Vereine im Zusammenhang mit den Altpapiersammlungen zu unterstützen. Mehr denn je sind die Vereine auf die Einnahmen aus der Straßensammlung beziehungsweise der Sammlung an den Containerstandorten angewiesen, weil sie in den Coronazeiten kaum anderweitige Möglichkeiten haben, ihre Vereinskassen aufzubessern, erinnert der OB. „Wer sein Altpapier bei den Vereinen abgibt, leistet deshalb einen doppelten Nutzen: Einerseits wird Papier der Wiederverwertung zugeführt, zum anderen wird den Vereinen geholfen, ihre soziale und bindende Rolle fortgesetzt zu gewährleisten.“ Termine Die nächste Gelegenheit zur Abgabe von Altpapier besteht am Samstag, 4. September, wenn die ESV Leichtathleten auf dem LGS-Parkplatz Papier entgegennehmen. Diese Abteilung organisiert an diesem Tag auch eine Straßensammlung, teilt die Stadt mit. In den Stadtteilen Friedlingen und Märkt wird es im September noch jeweils eine Straßensammlung geben. Am 18. September sammelt die Spielvereinigung Märkt im Ortsteil Altpapier, am 25. September sammelt der FC Bosporus Friedlingen dort das Altpapier.