Weil am Rhein OB: Fühle michnicht schlechter als vorher

Weil am Rhein (mcf). Die Grünen haben in Weil am Rhein 36,4 Prozent, die CDU nur 18 Prozent geholt. An der Spitze der Stadt regiert damit sozusagen ein schwarzer Oberbürgermeister in einer grünen Kommune. Wie fühlt sich das an? „Ich fühle mich nicht schlechter als vorher“, verweist OB Wolfgang Dietz im Gespräch darauf, dass nicht über die Kommunalpolitik abgestimmt wurde. Außerdem könne er sich mit seiner über 20 Jahre dauernden Arbeit an der Stadtspitze sehen lassen. Und in Weil am Rhein sei man auch mit vermeintlich grünen Themen nicht schlecht gefahren.