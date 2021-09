Weil am Rhein OB lobt den „Geist der Hilfsbereitschaft“ in der Wehr

Nach dem Feuerwehrgesetz von Baden-Württemberg seien die Städte und Gemeinden die Träger der Feuerwehr. Damit sei die Feuerwehr eine „zentrale Aufgabenstellung“ jeder Kommune. Der OB nahm die Ehrung der Stadt Weil für jahrzehntelangen aktiven Feuerwehrdienst vor. Der neue Kreisbrandmeister Uwe Häubner überreichte an neun Wehrleute für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst das Feuerehrenabzeichen in Bronze. Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten sieben Wehrmänner das Feuerwehrehrenzeichen in Silber. 40 Jahre aktiven Dienst leisteten sechs Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Ihnen wurde das Feuerwehrehrenzeichen in Gold überreicht. Seit 20 Jahren gehört Ines Ruf dem Spielmannszug an. Sie erhielt die Bandschnalle in Silber. Heinz Schäfter freute sich über die Bandschnalle in Gold für 40-jährige Zugehörigkeit. Auch zahlreiche Beförderungen standen an.