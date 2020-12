Weil am Rhein OB schreibt tausenden Bürgern

Eine „Pionierarbeit“ leiste die Stadt mit ihren Stadtwerken im Kreis Lörrach beim Thema Nahwärmeversorgung, unterstreicht das Stadtoberhaupt. „Schritt für Schritt werden die Leitungen im Stadtgebiet verlegt.“ Aktuell erfolge dies auf der Leopoldshöhe. Neben zahlreichen Wohnhäusern wie an der Schillerstraße erfolge ein Anschluss von öffentlichen Einrichtungen wie das Rathaus, das Kant-Gymnasium, das Haus der Volksbildung und die Stadtbibliothek.

Klimaprojekt 1000 Bäume

Als „Vorreiter in unserer Region“ sieht Dietz die Stadt auch mit dem Projekt 1000 neue Bäume in zehn Jahren – „zumal wir Bäume auswählen, die bereits eine ansehnliche Größe haben, sodass sie innerhalb weniger Jahre die ihnen zugedachte Aufgabe übernehmen können, für Schatten zu sorgen und die Luftqualität zu verbessern.“

Vorhaben in Friedlingen

In Friedlingen tut sich bei der Stadtentwicklung weiter einiges. Das neue Jugendhaus mit Kita und Jugendzentrum, kurz „Juno II“ genannt, befindet sich im Bau und soll im Herbst nächsten Jahres die Arbeit aufnehmen, kündigt der OB an. „Ebenfalls für die junge Generation in Friedlingen sind die neuen Sportanlagen, auf denen seit diesem Jahr die Bälle rollen können“ – also die McArena, der Kunstrasenplatz und der neue Winternaturrasen. „Insbesondere die Freiluftarena ist eine bauliche Besonderheit, mit der Weil am Rhein für die Jugend- und Vereinsarbeit neue Wege beschritten hat.“

Direkt am Fluss liegt der Rheinpark, der saniert und deutlich erweitert sein wird. „Wir können uns jetzt schon für den Sommer auf einen doppelt so großen Park am Wasser mit Spielflächen für alle Generationen freuen, der ein attraktiver Anziehungspunkt in unsere Stadt werden wird.“

Entastung für Haltingen

Mit der Nordwestumfahrung, die Ende 2019 in Betrieb gegangen ist, sei eine entlastende Wirkung für den Stadtteil erfolgt. „Die Verkehrsbelastung auf der B3 hat spürbar abgenommen“, freut sich Dietz. Glücklicherweise sei es inzwischen gelungen, auch die letzten Grundstücksfragen für den Anschluss an den Bromenackerweg zu klären. Der Bau dieser Zuwegung wird laut OB für das erste Quartal 2021 erwartet.

Die Haltinger Fußballer könnten sich zudem über einen gelungenen neuen Kunstrasenplatz freuen. Dies sei mit der Eigenleistung des FV Haltingen, der finanziellen Unterstützung vom Badischen Sportbund und auch mit städtischen Mitteln ermöglicht worden.

Millionenprojekte

Als „schwierige Baustelle für alle Beteiligen“ bezeichnet Dietz die nun abgeschlossenen Arbeiten im Rahmen der Totalsanierung der Gemeinschaftsschule. „Lehrkräfte, Schülerschaft, Eltern und Stadtverwaltung haben einen Kraftakt hinter sich.“ Diese Sanierung habe geradezu exemplarisch gezeigt, welche – vielfach versteckten – Herausforderungen in Gebäuden früherer Jahrzehnte stecken, wenn heutige Maßstäbe an die Baustandards angelegt werden.

Noch vor Jahresende 2021 abgeschlossen sein soll der „dringend notwendige“ Erweiterungsbau des Rathauses. Im Spätherbst kommenden Jahres sollten laut Dietz nach und nach die ersten Büros bezogen werden können.

Langsamer als geplant, doch stetig voran komme auch das Einkaufszentrum „Dreiländergalerie“ des Investors Cemagg. „Sie wird in Zukunft das Gesicht unserer Stadt im Bereich des Bahnhofs prägen.“

In der Innenstadt

„Mit Spannung“ bleibe zu erwarten, wie sich die Innenstadt im Bereich der Hauptstraße entwickeln werde, so Dietz. So hätten auch die Umfragen zur temporären Fußgängerzone gezeigt, wie sehr das Thema die Weiler bewegt und es sich damit regelrecht auf die Agenda der Stadtpolitik dränge. „Die Herausforderung wird hier sein, verträgliche Lösungen für die anliegenden Geschäfte, Anwohner und Besucher zu finden, um in Zukunft mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu schaffen.“

An Senioren gerichtet

Im Seniorenbrief, den alle Weiler ab dem 70. Lebensjahr erhalten, wobei Paare einen gemeinsamen Brief bekommen, schildert Dietz: „Gerade für Menschen im Alter, die auf sich allein gestellt sind, sind die derzeitigen Kontaktbeschränkungen eine große Herausforderung.“ Gerade in diesen Zeiten sei die Arbeit der Sozialstationen, der Kirchengemeinden und der Seniorenberatungsstelle besonders wertvoll.

Die Fördergelder für das Beteiligungsprojekt „60Plus“ seien verlängert worden, sodass die Hoffnung bestehe, im kommenden Jahr weitere Vorhaben umsetzen zu können.

Die Corona-Pandemie habe auch gewaltige Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Stadt. „Wir werden unsere Wünsche noch mehr an den tatsächlichen Einnahmen ausrichten müssten“, unterstreicht der OB.