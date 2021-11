Weil am Rhein OB setzt auf die Sirenen

Alle zwölf Sirenen in der Stadt Weil werden am Mittwoch zum Probealarm ausgelöst. Damit wollen die Verantwortlichen die Bevölkerung hinsichtlich der Thematik „Warnen“ weiter sensibilisieren. Zudem soll die technische Einsatzbereitschaft der Sirenenanlage getestet werden. Die Warnprozesse sollen des Weiteren erprobt und transparent gemacht werden. „Es ist uns ein großes Anliegen, die verfügbaren Warnmittel stärker ins Bewusstsein der Bürger zu rücken und sie gleichzeitig zu unterstützen, in Gefahrensituationen richtig zu handeln“, führt Dietz weiter aus. Auf der anderen Seite sollen auch die Verantwortlichen in den Behörden in dieser so wichtigen Arbeit bestärkt werden und Warnkonzepte testen können.