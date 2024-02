Weil am Rhein-OB-Wahl: Sie erhebt ihre Stimme für andere

Gleich an zweiter Stelle kommt bei der OB-Kandidatin, die im Stadtteil Friedlingen lebt, das Gefühl, sich hier heimisch zu fühlen, etwa wenn sie in ein Café oder in eine Wirtschaft geht: das „Fratelli“ in Friedlingen, das „Stadt-Café“ am Rathaus, wo das Gespräch mit unserer Zeitung stattfindet, aber auch das „Galileos“, „Yusufs“, „Zeus“, „Goodfellas“ oder „Cake and Bake“ sind für sie solche Orte. „Man kennt sich“ – für sie ist das ein gutes Gefühl.

Looden sieht sich als Sprecherin für jene, die sonst nicht gehört werden. Dazu zählen für sie Menschen, die wie sie Deutsche sind, aber einen Migrationshintergrund haben. „Viele darunter sehen sich selbst nicht als Deutsche“, beobachtet sie immer wieder, „weil wir nicht als solche anerkannt werden“. Das kann sie, deren Eltern aus Afghanistan nach Deutschland kamen, gut verstehen. Doch auch mit den Herkunftsländern der Eltern würde einen bis auf die Sprache kaum noch etwas verbinden. Die Ausgewanderten würden dort als Gast, als Fremder wahrgenommen, als „Deutsche“.