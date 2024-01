Weil am Rhein: OB-Wahl wirft ihre Schatten voraus

In Haltingen wurden die Wahlbezirke neu zugeschnitten. Die Wahlberechtigten im westlichen Teil werden in der Hans-Thoma-Schule im Bromenackerweg zur Urne gehen, die im östlichen in der Turnhalle Alte Schule (Wilhelm-Glock-Straße). Auch in Weil am Rhein gibt es eine Neuigkeit. Auf der Leopoldshöhe kam mit dem „Haus der kleinen Stühle“ ein weiterer Abstimmungsort hinzu.

Erster Wahlgang ist am 3. März

Die OB-Wahlen werden am Sonntag, 3. März, über die Bühne gehen. Im ersten Wahlgang braucht es zum Erfolg mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen. Gelingt das keinem Bewerbenden, kommt es zu einer Stichwahl. Hier treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang gegeneinander an. Dann sind die Bürger aufgerufen, am 17. März nochmals ihr Kreuzchen zu setzen. Gewählt ist dann, wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hat. Bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das Los.

Die offizielle Kandidatenvorstellung der Stadt Weil am Rhein findet am Mittwoch, 21. Februar, ab 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Nach der Vorstellung jeder und jedes Einzelnen haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Bei „Politik und Pizza“ kommen Kandidaten mit Jugendlichen ins Gespräch

Einen Tag später stellen sich die Kandidaten dann den Weiler Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren anlässlich der Reihe „Politik und Pizza“, von 18 bis 21 Uhr in der Realschule Dreiländereck, die von der Stadtjugendpflege organisiert wird.

Der amtierende Oberbürgermeister Wolfgang Dietz wird übrigens Ende Mai nach 24 Jahren und drei Amtsperioden in den Ruhestand wechseln. Das neue Stadtoberhaupt übernimmt dann am 1. Juni die Amtsgeschäfte.