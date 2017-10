Weil am Rhein OB: Weil am Rhein pflegt Regio-Gedanken

Von Ralph Lacher

Die Stadt Weil am Rhein, ihre Geschäftswelt, ihre Gastronomie und auch ihre Freizeiteinrichtungen genießen in der Schweizer Nachbarschaft einen guten Ruf. Diesen Ruf weiter ausbauen wollen die Firmen und Institutionen, die sich am Weiler Stand an der am Samstag eröffneten Basler Herbstwarenmesse präsentierten. Das verdeutlichte bei einem Empfang am Samstag Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, an dem auch Landrätin Marion Dammann teilnahm.

Weil am Rhein/Basel. Weil am Rhein präsentiert sich in diesem Jahr zum 40. Mal in ununterbrochener Folge an der Basler Messe. Laut Dietz ist dies Beleg dafür, dass man den Regio-Gedanken in Weil am Rhein bewusst lebe und mit Leben erfülle.

Der OB begrüßte besonders Landrätin Marion Dammann, die mit ihrem Kommen auch zeige, dass man im Landratsamt die Präsentation von Weil am Rhein als einziger deutscher Kommune, die sich mit einem Gemeinschaftsstand darstellt, honoriere. Zugleich lobte Dietz die WWT um Geschäftsführer Peter Krause, die gute Arbeit geleistet und in Zusammenarbeit mit der Messeleitung um Daniel Nußbaumer einen attraktiven, 670 Quadratmeter großen Stand auf die Beine gestellt habe.

Die Konzeption des Standes zielt darauf ab, die Gemeinsamkeit von Handel, Dienstleistung, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen herauszustellen. Der große Stand im Erdgeschoss der Halle 2, der weitgehend ohne Wände auskommt, schafft fließende Übergänge zwischen den teilnehmenden Geschäften und Dienstleistern und lädt zum Rundgang oder Verweilen in der so genannten „Gartenwirtschaft“ ein.

Dietz betonte des Weiteren, dass Weil am Rhein von den Basler und Nordwestschweizer Kunden mit der Tram, der Buslinie 55 oder der Regio-S-Bahn problem- und vor allem staulos erreichbar ist. Er würdigte auch das gute Dutzend Teilnehmer aus Weil am Rhein, die unter dem Motto „Weil am Rhein – 40 Jahre dabei!“ den Jubiläumsauftritt mit einem buntem Programm und Showeinlagen zum besonderen Event mache. „Wir zeigen uns als lebendige und dynamische Stadt“, betonte Dietz, was auch Daniel Nußbaumer von der Messeleitung bestätigte. Er hatte schmackhafte Präsente mitgebracht. Dann stieß man mit Haltinger Winzersekt an, genoss Häppchen der Metzgerei Lederer, derweil Friseur Donato Martino und seine Mitarbeiterinnen eine Fantasy-Hair-Fashion-Show boten, während Andreas Schmidt und Silvana Scire von der Tanzschule Cyranek-Schmidt flotte Sohlen aufs Parkett legten.

Zuvor hatte der OB noch darauf hingewiesen, dass dem diesjährigen Messemotto entsprechend der Weiler Graffiti-Künstler Wolfgang Krell in seinem Messe-Atelier aktiv ist und dass man mit dem 3D-Druck etwas besonders Spektakuläres zu bieten habe: „Mini-My“, eine puppengroße, täuschend echte Kopie aus Kunststoff gedruckt.

n Geöffnet haben die Herbstwarenmesse und auch der Weiler Gemeinschaftsstand noch bis Sonntag, 5. November, sonntags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 12 bis 23 Uhr.