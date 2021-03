Weil am Rhein OB Wolfgang Dietz für 20 Jahre an Stadtspitze geehrt

Nur so sei es im Laufe der Jahre dann auch möglich gewesen, dass die Stadt sich wieder etwas leisten konnte. Hier verwies sie auf den Neubau der Feuerwehrwache mit Betriebshof, das Oberrhein-Gymnasium oder auch die Verlängerung der Tram. Es seien große Akzente gesetzt worden, die Weil am Rhein voran gebracht haben.

Sie selbst habe seinerzeit hinterfragt, ob die Ausweisung von Lörrach und Weil am Rhein als Oberzentrum etwas bringt. Doch so habe man mehr Aufmerksamkeit erhalten und wurde nicht nur als Vorbote des Schwarzwalds betrachtet, sondern als Teil der Agglomeration. „Es hat sicher etwas gebracht.“

Angesichts von drei gewonnenen OB-Wahlen habe Dietz drei Mal einen neuen Start hingelegt. Denn: „Es ist immer wieder ein Neustart. Es ist nicht einfach ein Weitermachen.“ Mit Dietz verbinde sie nicht nur das Parteibuch, so Heute-Bluhm, sondern beide würden das Amt als wichtig ansehen und hätten vollen Einsatz dafür gezeigt.

Die OB-Reaktion

Mit launigen Worten kommentierte Dietz die Dankesworte. Es handele sich nicht um einen Orden, den er erhalte, sondern um eine Verdienstmedaille. Doch: „Man verdient nix dabei.“ Auch das Wort „Tapferkeitsmedaille“ führte der OB an.

Dass Heute-Bluhm darauf verwies, dass Lörrach die Zollfreie Straße erhalten habe und Weil am Rhein die Tram, nahm Dietz auch aufs Korn. „Wenn ihr das Tram bekommen hättet, hättet ihr noch viel mehr Diskussionen über die Schließzeiten“, erklärte er mit einer Mischung aus einem Augenzwinkern und einem Dietz-typischen Seitenhieb in Richtung der Nachbarstadt.

Seine frühere Amtskollegin lobte er zugleich für deren Tätigkeit beim Städtetag und dessen aktueller Rolle. „Ihr macht einen tollen Job.“ Dies spricht er hingegen Protagonisten auf Landesebene nicht gerade zu. So kritisierte er Mitarbeiter, die direkt vom Hörsaal ins Ministerium gekommen seien. „Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun“, störte sich der OB beispielsweise an rückwirkenden Rechtssprechungen, also Vorgaben, die am Morgen eingehen und schon einige Stunden zuvor in Kraft getreten seien – wie in der Corona-Krise zuletzt auch vorgekommen.