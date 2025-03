Weil am Rhein: Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor

Der Dreiländergarten und der Weiher sind anlässlich der Landesgartenschau Grün 99 Weil am Rhein angelegt worden.

An der tiefsten Stelle etwa drei Meter tief

An der tiefsten Stelle ist der Weiher derzeit rund drei Meter tief, im Uferbereich indes viel flacher, teilt die Stadt Weil am Rhein auf Nachfrage mit. Der Weiher hat einen Frischwasserzufluss- und –abfluss. Pflegearbeiten finden in regelmäßigen Abständen statt. Die Grünpflege erfolgt saisonal. In weiter gefassten Zeiträumen findet ein „Großputz“ statt, bei dem auch das Wasser soweit abgesenkt wird, dass der Weiher von sämtlichem Morast und Abfall befreit werden kann, heißt es weiter. Laut Stadt sei der Teich erkennbar kein Badegewässer. Daher habe es bislang an dieser Stelle auch noch keinen Badeunfall gegeben.

Der Weiher im Dreiländergarten ist an seiner tiefsten Stelle etwa drei Meter tief. Foto: Archiv/Siegfried Feuchter

Mindestens zwei Personen im Rhein ertrunken

Die Zahl der Ertrinkungsunfälle hat im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge zugenommen, heißt es in einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Demnach sind im Jahr 2024 bundesweit mindestens 441 Menschen ertrunken, elf mehr als im Jahr zuvor. Mit 48 Ertrinkungstoten (plus vier) liegt Baden-Württemberg an dritter Stelle hinter Bayern und Nordrhein-Westfalen. Mehr als drei Viertel dieser Todesopfer sind übrigens Männer.