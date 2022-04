Weil am Rhein. Der „Tag der Streuobstwiese“ wird am Freitag, 29. April, in ganz Europa begangen. Dies sei wiederum eine Gelegenheit, diesen vielfältigen Lebensraum vorzustellen, meint Armin Wikmann, Vorsitzender des Weiler Vereins „Streuobst-Klassenzimmer“. Dieses Jahr findet zwar keine große Veranstaltung statt, aber Wikmann bietet am Freitagabend die Exkursion „Abendspaziergang auf einheimische Streuobstwiesen am Tüllinger Berg“ an.