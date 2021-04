Weil am Rhein Öffnung von Laguna bleibt vorerst Wunsch

Weil am Rhein (mcf). Öffnung immer noch nicht absehbar: Angesichts der Absichten, in Lörrach das Freibad zu öffnen, richten sich die Blicke auch auf das Weiler Bad. „Wir prüfen es“, erklärte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz im Bau- und Umweltausschuss am Dienstagabend auf Nachfrage von Elke Gründler-Lindow (UFW). Die Stadt und der Laguna-Geschäftsführer stünden hier im Kontakt. In einem Atemzug schränkte der OB aber ein, dass die Bäder in Lörrach und Weil am Rhein nicht vergleichbar seien. So gebe es im Laguna ein auch technisch zusammenhängendes Freibad, Hallenbaud und Sauna. „Es ist nicht ganz so einfach.“