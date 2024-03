Das Aufgebot von Feuerwehr und Polizei in der Weiler Hauptstraße am Dienstagmorgen hat das Interesse der Passanten auf sich gezogen. In alle Richtungen gingen die Mutmaßungen, sogar von einer Bombendrohung war die Rede. Grund für den Einsatz, an dem neben der Polizei die Feuerwehren Lörrach und Weil am Rhein sowie die Straßenmeisterei vertreten waren, sei eine Ölspur gewesen, klärte Michael Ortlieb, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lörrach, vor Ort auf. Diese habe in Lörrach ihren Anfang genommen und sich auf der „Zollfreien“ bis nach Weil gezogen. Eine entsprechende Meldung sei am Morgen eingegangen. Die Feuerwehr habe die Verfolgung des Fahrzeugs, eines weißen Lieferwagens, aufgenommen. Es handele sich um einen Einsatz zur Gefahrenabwehr, erklärte Ortlieb. Sie diene der Verhinderung des Eintrags umweltschädlicher Stoffe. Eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung wurde verständigt, informiert Polizeisprecher Thomas Batzel.