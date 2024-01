Weil am Rhein-Ötlingen: Sängern brechen die Einnahmen weg

Finanzen

Kassierer Werner Lorenzen informierte über die finanzielle Schieflage des Vereins. Bescheidenen Einnahmen stünden Ausgaben in Höhe von mehreren tausend Euro gegenüber. Der Verein erhalte zwar Spenden. An einer Beitragserhöhung komme man dennoch nicht vorbei, so sein Fazit.

Nach langer Diskussion wurde die Erhöhung ab 2025 mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschlossen. Der Aktivenbeitrag liegt bei 110 Euro, Passivmitglieder bezahlen künftig 50 Euro. Auch wurde beschlossen, dass die Beitragsfreiheit für Ehrenmitglieder ab dem kommenden Jahr entfällt.

Wahlen

Ortsvorsteher Günther Kessler war Wahlleiter. In ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Linder, Schriftführer Joachim Elis und Passiv-Beisitzer Fritz Bühler. Neuer Kassenprüfer ist Hans-Dieter Reiff.

Ehrungen

Kunzendorf ernannte Christel Merkt für ihre 30-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied.

Schlussendlich drückte Ortsvorsteher Kessler noch wortreich seine Freude über das Wirken der Sänger im Dorf aus. Er hoffe auf neue Sänger für den Chor, unterstrich er. Pfarrerin Bertina Müller und der Ortsvorsteher betonten die würdige Bereicherung an den Gedenktagen durch den Gesangverein.

Termine

Die Wanderung an Himmelfahrt findet am Donnerstag, 9. Mai, statt. Der Gesangverein nimmt am Sonntag, 4. August am Festival der Chöre teil. Es finden Auftritte am Volkstrauertag und am ersten Weihnachtsfeiertag statt. Voraussichtlich 19 Ständchen werden an Geburtstagen gesungen.