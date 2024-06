Weil am Rhein: Ötlingen will Märkt unterstützen

Vier Projekte hat der Ötlinger Ortschaftsrat auf seine Projektliste für 2025 gesetzt. In der Sitzung ging es dabei zuerst um den brachliegenden Jugendraum. Ortschaftsrat Johannes Maier erwähnte, dass ihm der Jugendraum immer noch am Herzen liege und es so aussehe, als ob der Ortschaftsrat das Projekt wegen baulichen Schwierigkeiten nochmals auf die Liste setzen müsse – nun halt auf die für 2025. Genauer soll es um die Sanierung und Einrichtung des Raums gehen.