Die Ötlinger wollen eine Verbindung nach Lörrach, dies wurde in der Sitzung des Ortschaftsrats gefordert. In Hinblick auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2026 sollen Aspekte der Buslinie „Freund“ noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden. In der Nahverkehrskonferenz am 8. April stellte Ortsvorsteher Johannes Maier öffentlich die Frage: „Wieso fährt der nicht über Ötlingen?“. Bisher habe er noch keinerlei Rückmeldung erhalten, erzählt Maier. Auch die Ortschafträtin Henning war an der Nahverkehrskonfernz dabei und bekräftigte man wolle „Ötlingen nach Lörrach anbinden“. Die Regiobuslinie 220 fährt seit dem 15. Dezember von Lörrach über Saint-Louis an den Euroairport. Darunter hält der Bus unter anderem in Binzen und Haltingen. Und das im Stundentakt, zu Hauptverkehrszeiten sogar halbstündig. „Da ist es doch kein Umweg über Ötlingen zu fahren“, findet Maier. Dabei gehe es nicht um die Verbindung zum Airport, sondern um eine lang gewünschte Verbindung nach Lörrach. Binzen habe das bereits, Ötlingen noch gar nicht. Ein Kompromiss wäre, dass man sich die Fahrten mit Binzen „aufteile“. „Es wäre auch schon super, wenn stündlich ein Bus fahren würde“, erklärte Maier. Im Hinblick auf die endgültige Entscheidung im Kreistag am 21. Mai werde er als Ortsvorsteher weitere Schritte einleiten, um mit den Verantwortlichen in Kontakt zu kommen.