Weil am Rhein: Offene Ateliers im Kesselhaus

„Wir sind einfach ein zu bunter Haufen, sagt Gabrielle Krueger, die Ateliersprecherin. Deshalb entscheidet jeder selbst, was er in seinem Raum zeigt, und ob er dort auch Kunst zu erschwinglichen Preisen zum Kauf anbietet, etwa kleinere Werke oder Drucke.

Die Ateliersprecherin kann von einem ereignisreichen Jahr berichten. Mit dem Tag der offenen Ateliers am kommenden Sonntag, 3. Dezember, steht nun der letzte große Termin im Jahreslauf bevor. Gern erinnert sich Krueger an die große Ausstellung der Kesselhaus-Künstler in Huningue, die auf ein enormes Echo gestoßen sei.